Schopfloch Ähnlich einer Rikscha

Nachdem im vergangenen Jahr fleißig Spenden gesammelt worden waren, begab sich eine Abordnung des Vereines nun nach Rietheim zum Fachhändler, der das gewünschte Modell auf Lager hatte, um es in Augenschein zu nehmen und Probe zu fahren. Alle waren von dem Tandemfahrrad begeistert und sind von seinem Nutzen für die Tagesgäste überzeugt, teilt der Verein mit. Mit dem Tandemfahrrad kann ein Senior in Begleitung einer Betreuungskraft sicher auf Tour gehen. Das Mobil erinnert an eine Rikscha. Wenn gewünscht, können Senior und Begleiter gemeinsam in die Pedale treten. Zusätzlich gibt es einen Elektromotor, sodass auch gehbehinderte Senioren oder Rollstuhlfahrer auf Ausfahrt gehen können.

Am 10. Juni soll das Fahrzeug an die Tagesgäste des Hauses Sonnenschein bei einem Kaffeenachmittag übergeben werden. Wer den Verein bei der Anschaffung des Fahrzeugs unterstützen oder ehrenamtlicher "Begleitradler" werden will, kann sich bei Marlise Faißt unter Telefon 07443/41 59 melden.