Schopfloch Abschied von Bücherei

Große Freude habe es Daniela Zeller bereitet, wenn Jungen und Mädchen mit Begeisterung ausgelesene Bücher wieder zurückgebracht und neuen Lesestoff mitgenommen hätten. Für die engagierte Lehrerin sei es wichtig, dass schon in jungen Jahren die Freude am Vorlesen und Lesen geweckt wird, heißt es weiter aus dem Rathaus. Bürgermeister Klaas Klaassen dankte Zeller für ihr Engagement in all den Jahren. Ihre Nachfolgerin ist Petra Winter.

Im Zuge der Umbauarbeiten an der Schule war die Bücherei vorübergehend im Rathaus untergebracht. Seit der Fertigstellung des Anbaus für die Gemeinschaftsschule befindet sie sich wieder in der Schule und ist dienstags von 15.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.