Schopfloch Abgebrannt: Für Oldies ist guter Rat teuer

"Die ausgebuffte Rentner-WG" heißt das Theaterstück, das die Laienschauspieler des SVO an beiden Tagen präsentieren. Es spielen Erich Schwizler, Manfred Killinger, Susanne Eberhardt, Klaus Dölker, Claudia Fischer, Carina Eberhardt, Doreen Jelinek, Silke Griesenauer und Timo Pfau. Als Souffleuse unterstützt Ingrid Grözinger die Darsteller, und für die Maske sind Margot Gaiser mit Tochter Lena Gaiser und Josy Zepezauer zuständig.

Zum Inhalt der Krimikomödie in drei Akten von Beate Irmisch: Die befreundeten Senioren Johann, August, Lotti und Käddi wollen nicht ins Altenheim. Sie haben sich zu einer Rentner-WG zusammengeschlossen und gemeinsam ein altes Haus gekauft. Da alle Vier nicht die feudalste Rente bekommen, ist oft der Erste im Monat schon fast der Letzte. Mahnungen, Zahlungserinnerungen und Aufforderungen werden gar nicht mehr geöffnet, sondern verschwinden gleich in der Küchenschublade. Als jetzt auch noch an Weihnachten der große Kredit fällig wird, ist guter Rat teuer. Wie könnte man schnellstens an Geld kommen um den Verkauf des gemeinsamen Hauses zu verhindern?

Die Idee, gemeinsam die Kreissparkasse der netten Frau Zocke um einige Hunderttausend zu erleichtern, zerschlägt sich rasch. Da ist den alten Herrschaften doch glatt ein Anderer zuvorgekommen. Aber so leicht lassen sich die Oldies nicht unterkriegen, und so mancher hat es faustdick hinter den Ohren.