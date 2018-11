Schopfloch 8000 Euro für die Lebenshilfe

Schopfloch. Messlatten für Kinder in Giraffendesign, Tischkicker, Obstschalen, Kindergarderoben, Schuhregale und Stehtische – diese Teile wurden auf dem Homag-Treff in Schopfloch und Holzbronn bei Maschinenvorführungen live produziert und an die Besucher verkauft. Dabei wurden 6000 Euro eingenommen, die Homag auf 8000 Euro aufstockte. Das Geld kommt nun der Lebenshilfe Horb-Sulz und der Lebenshilfe Calw zugute.