Schopfloch 80-Jähriger baut Unfall: Mutter und Kind verletzt

Gegen 17 Uhr fuhr der 80-Jährige mit seinem BMW auf der K 4700 von Glatten in Richtung Schopfloch. An der Einmündung K 4760 bog der Mann nach links in Richtung Schopfloch ab. Dabei nahm er einem VW Touran, der gerade aus Oberiflingen kam, die Vorfahrt. Der Zusammenstoß war heftig, beide Autos wurden stark beschädigt.

Am Steuer des VW saß eine 36-jährige Mutter, sie war in Begleitung ihrer sieben Jahre alten Tochter. Beide verletzten sich bei dem Unfall. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte sie ins Krankenhaus.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Zwei Abschleppdienste borgen die demolierten Autos.