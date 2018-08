Schopfloch 130 Anschlussnehmer sind registriert

Schopfloch. Im Januar war die Bürgerschaft zur geplanten Nahwärmeversorgung in der Halle in Schopfloch informiert worden. Mit 130 Anschlussnehmern waren Anfang August schon drei Viertel der nötigen Anschlüsse zusammen. Ein Viertel fehle noch, um das ausgereifte Konzept in Schopfloch auf wirtschaftlich gesunden Beinen verwirklichen zu können, sagt Gottfried Joos.

Die Gruppe sieht sich trotzdem kurz vor dem Ziel. "Wir sind zuversichtlich. Aber die Entscheidungshoheit liegt letztlich bei der Bürgerschaft", sagt Joos. Jetzt gehe es darum, weitere Schopflocher dazu zu bewegen, mitzumachen. Die große Herausforderung sei es, diejenigen zu bewegen, die abwarten wollen, ob die Nahwärme kommt, erklärt Joos.

Aus Erfahrungen wisse man, dass viele Unentschlossene oft warten, bis tatsächlich gebaut werde, und sich dann erst anmelden. Doch darauf könne man sich nicht verlassen. Jetzt gelte es, die restlichen 25 Prozent Anschlüsse bis Ende Oktober zusammenzubekommen. "Wir sind in der Verlängerung", sagt Bürgermeister Klaas Klaassen und unterstreicht: "Es wäre jammerschade, wenn es nicht klappen würde und man die Sache abbrechen müsste." Auch ist sich der Schultes sicher, dass die Nahwärme für die Gemeinde ein enormer Mehrwert sei und die Infrastruktur damit eine Aufwertung erhalte.