Schopfheimer Sommersound: Querbeat bringt den Marktplatz zum Kochen

Die zehn Kölner Jungs brachten eine ebenso energiegeladenen wie sympathischen Performance auf die Bühne – und den Schopfheimer Marktplatz damit zum Kochen. Der war an diesem vierten Sommersound-Abend nicht ganz so prall gefüllt wie bei den Konzerten zuvor – das aber tat der Stimmung keinen Abbruch, im Gegenteil: Die etwa 800 Besucher hatten um so mehr Platz zum Tanzen – und nutzten das weidlich aus. Den Einheizer gaben zuvor die Brass Buebe aus Wehr.