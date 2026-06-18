Schopfheimer Sommersound: Konzert von Bonnie Tyler ersatzlos gestrichen

Eine Verschiebung des Konzerts mit Bonnie Tyler und Chris Norman auf das Sommersound-Festival 2027 in Schopfheim ist nicht möglich.
Die Bemühungen, das Konzert von Tyler und Chris Norman beim Sommersound auf das Festival 2027 zu verlegen, seien auf Grund der terminlichen Verpflichtungen beider Künstler, leider nicht erfolgreich gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Karo Events. Daher sei schweren Herzens entschieden worden, das fast ausverkaufte Konzert ersatzlos abzusagen und die Tickets zu erstatten.