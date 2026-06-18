Schopfheimer Sommersound: Konzert von Bonnie Tyler ersatzlos gestrichen

Eine Verschiebung des Konzerts mit Bonnie Tyler und Chris Norman auf das Sommersound-Festival 2027 in Schopfheim ist nicht möglich.

Die Bemühungen, das Konzert von Tyler und Chris Norman beim Sommersound auf das Festival 2027 zu verlegen, seien auf Grund der terminlichen Verpflichtungen beider Künstler, leider nicht erfolgreich gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Karo Events. Daher sei schweren Herzens entschieden worden, das fast ausverkaufte Konzert ersatzlos abzusagen und die Tickets zu erstatten.

Fans erhalten Geld zurück Alle Ticket-Kunden, die über die Ticket-Systeme Reservix oder Eventim gekauft haben, werden in den nächsten Tagen per Mail direkt kontaktiert und erhalten über die beim Kauf gewählte Zahlungsmethode das Geld zurück. Wer seine Tickets in einer Vorverkaufsstelle gekauft hat, kann ab Montag, 20. Juni, dort seine Tickets gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Nach künstlichem Koma noch angeschlagen

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Bonnie Tyler ihre Sommertournee wegen gesundheitlicher Probleme komplett absagen muss. Nach einer Not-OP war sie Mitte Mai ins künstliche Koma versetzt worden. Zwischenzeitlich ist die 75-Jährige wieder bei Bewusstsein - an ein baldiges Comeback auf der Bühne allerdings sei absolut nicht zu denken, hatte das Management am Montag mitgeteilt.