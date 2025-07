Schopfheimer Sommersound: Diese Bands stehen 2026 auf der Marktplatz-Bühne

Nachdem in diesem Jahr eine XXL-Auflage des Festival mit fünf Veranstaltungstagen über die Bühne ging, bleibt es 2026 wieder bei drei Konzerten. Die aber haben es in sich: Mit der Schweizer Rockband „Gotthard“, den „Fäaschtbänklern“ als Vertreter der Party-Brass-Fraktion und dem Doppelpack aus Bonnie Tylor und Chris Norman als Altmeistern des Classic-Rock treten an den drei Festivaltagen von 16. bis 18. Juli 2026 Bands auf, die üblicher Weise in deutlich größeren Konzertarenen als dem Schopheimer Marktplatz und vor deutlich mehr Fans als den 3000 bis 3500 Zuhörer spielen, die hier maximal Platz finden.

„Das ist eines der stärksten, wenn nicht das stärkste Programm, das wir je hatten“, schwärmt Festival-Chef Christoph Römmler von Karo Events bei einem Pressegespräch am Freitag am Ort des Festivalgeschehens, am Schopfheimer Rathaus. Und er zeigt sich überzeugt, dass mindestens zwei, wenn nicht gar alle drei Konzerte früh ausverkauft sein werden.

Apropos früh: Mit der Bekanntgabe des Line-ups nur zwei Wochen nach Ende des aktuellen Sommersound-Auflage und damit zugleich beinahe ein Jahr vor der nächsten sind die Macher so früh dran wie nie zuvor.

Der Termin

Grund für die verkürzte Version ist die Fußball-WM: Just zum traditionellen Sommersound-Termin Mitte Juli geht das Turnier in die heiße Endspiel-Phase. Die Festivaltage sind in der Lücke zwischen Halbfinale und Finale platziert, von Donnerstag bis Samstag, 16. bis 18. Juli 2026. Denn trotz überzeugendem Line-up: „Gegen ein Fußball-Finale wollen wir denn doch nicht antreten“, schmunzelt Römmler. Und stellt in Aussicht, dass das Sommersound unter Umständen doch in die Verlängerung gehen und der Marktplatz am Final-Sonntag spontan zur Public-Viewing-Arena umfunktioniert werden könnte – sofern dem deutschen Team der Sprung ins Finale gelingt.

Die Bands

Zurück zum Programm: Mit „Gotthard“ komme am Donnerstag, 16. Juli 2026, eine Band nach Schopfheim, die in der Schweiz mit den Scorpions hierzulande vergleichbar seien, so Römmler. Vor wenigen Tagen erst habe die Band das Basler Festival „Summerstage“ mit 6000 Zuschauern gerockt. Römmler rechnet denn auch damit, dass dieser Act zahlreiche Fans aus der Nachbarschaft über die Grenze locken dürfte.

Die Schweizer Rockband „Gotthard“ Foto: Manuel Schütz

Die „Fäaschtbänkler“ wiederum seien das „ Nonplusultra im Brassbereich“. Auch diese Band spiele üblicher Weise vor mehreren Tausend Zuhörern, etwa in der mit 6000 Besuchern komplett ausverkauften Sick-Arena in Freiburg. Vor diesem Hintergrund geht Römmler davon aus, dass die etwa 3000 bis 3500 für den Schopfheimer Marktplatz verfügbaren Tickets in kürzester Zeit vergriffen sein werden. Vorband sind einmal mehr die Wehrer „Brass Buebe“ Freitag, 17. Juli.

Als „Nacht der Legenden“ schließlich kündigt Römmler den Konzertabend mit Bonnie Tylor und Chris Norman an. Jeder Künstler für sich sei als Rock-Urgestein schon eine echte Größe – „in der Kombi ist das schlicht mega“, schwärmt Römmler.

Bonnie Tyler Foto: Copyright: earMUSIC Credit: Tina Korhonen

In welchen historischen Dimensionen sich die Musiker bewegen, zeigt der Umstand, dass die britische Rockband Smokie, mit der Norman bekannt wurde, kommendes Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Tatsächlich sei der gemeinsame Auftritt von Norman und Tyler in Schopfheim daher auch einer von nur zweien, in der die beiden im kommenden Jahr zusammenspannen. Beide werden jeweils einen Part des Konzertabends gestalten und den Zuhörern das volle Paket liefern: Römmler verspricht ein Drei-Stunden-Programm.

Sommersound 2026

Gotthard

– Stereo Crush Tour am Donnerstag, 16. Juli 2026 ; Tickets: 59,90 Euro

Fäaschtbänkler

am Freitag, 17. Juli; Tickets: 49,90 Euro

Bonnie Tyler & Chris Norman

– „A very special double“ am Samstag, 18. Juli 2026, Tickets 79,90 Euro

Infos und Vorverkauf

https://karoevents.reservix.de