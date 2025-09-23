Schopfheimer Jahrbuch geht online: Bürger sollen per Klick im neuen Jahrbuch schmökern können

Die Stadt will das historische Nachschlagewerk auf einem StadtWiki/Portal digital weiterführen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Wiedergeburt im Gewand des digitalen Zeitalters: Die Stadt will das Jahrbuch, das unter der Ägide von Klaus Strütt 40 Jahre lang erschien und zu einer kostbaren Chronik der Stadtgeschichte avancierte, auch nach dem Abschied seines unermüdlichen Machers nicht ganz aufgeben, sondern weiterführen – allerdings nicht als klassisches Druckwerk, sondern im Rahmen eines Online-Informationssystems (StadtWiki/Portal).