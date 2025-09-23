Schopfheimer Jahrbuch geht online: Bürger sollen per Klick im neuen Jahrbuch schmökern können

Wiedergeburt im Gewand des digitalen Zeitalters: Die Stadt will das Jahrbuch, das unter der Ägide von Klaus Strütt 40 Jahre lang erschien und zu einer kostbaren Chronik der Stadtgeschichte avancierte, auch nach dem Abschied seines unermüdlichen Machers nicht ganz aufgeben, sondern weiterführen – allerdings nicht als klassisches Druckwerk, sondern im Rahmen eines Online-Informationssystems (StadtWiki/Portal).

Junge Leute einbeziehen Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag in seiner jüngsten Sitzung ohne weitere Diskussion zu und beauftragte die Verwaltung damit, ein Konzept zu erstellen, das auch die Bürgerschaft und vor allem junge Menschen am Aufbau und an der Pflege dieser neuen Jahrbuch-Plattform beteiligt.

Geschichte wird greifbar

Das Jahrbuch sollte laut Darstellung der Stadtverwaltung auch nach der Ära Klaus Strütt, der für seine Verdienste den Ehrenring der Markgrafenstadt verliehen bekam, „nicht gänzlich aufgegeben werden“, da es „eine entscheidende Rolle“ bei der Darstellung der Stadtgeschichte spiele. Es trage dazu bei, dieselbe greifbar zu machen und vor dem „Vergessen zu bewahren“ sowie an künftige Generationen weiterzugeben.

Gute Diskursbasis

Das Jahrbuch biete einen „Mehrwert“ für die Bürger, so heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat. Biete es als Ort, an dem „quellenbasierte Fakten“ zusammengetragen werden, doch eine „solide Basis“ für den demokratischen Diskurs; es trage außerdem zur Bewahrung des kulturellen Erbes bei, fördere die Identität und das Gemeinschaftsgefühl, beuge dem Geschichtsverlust vor und unterstütze die Stadtplanung und die Politik.

Themenvielfalt

Für die Fortsetzung des Jahrbuchs spricht nach Auffassung der Stadt zudem, dass es „die einzige redaktionell betreute, systematische Informationssammlung zu Schopfheim“ darstellt, die neben einer Jahreschronik auch aktuelle und historische Themen enthält. Im Vergleich dazu sei der Wert von anderen Informationsquellen begrenzt. Die Internetplattform Wikipedia zum Beispiel biete zwar aktuelle statistische Angaben, habe allerdings eher den Charakter einer Linksammlung. Die jüngste dort zitierte historische Darstellung sei beispielsweise die Festschrift aus dem Jahr 2007.

Urheberrechtliche Fragen

Das soll sich mit dem neuen StadtWiki/Portal ebenso ändern wie die bislang doch eher begrenzte Reichweite der klassischen Jahrbücher, die zwar mit hohem Aufwand produziert wurden, aber in vergleichsweise geringer Auflage erschienen.

Für die Zukunft schwebt der Stadt vor, alle verfügbaren historischen Darstellungen zur Stadtgeschichte – vor allem aber aller Beiträge der Jahrbücher und der Publikationen zu den Ortsteilen – elektronisch zu erfassen und auf dem StadtWiki/Portal zu veröffentlichen. Dafür seien allerdings noch urheberrechtliche Fragen zu klären, heißt es in der Vorlage. Zu diesem Zwecke sei eine Kontaktaufnahme mit den Autoren beziehungsweise deren Nachkommen geplant.

Quellenbasierte Chronik

Unter der Regie des städtischen Archivs und der Mitwirkung „möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen“ soll fortan eine dem Kalenderjahr folgende, quellenbasierte Chronik geführt und anschließend auf dem Portal verfügbar gemacht werden.

Namentlich will das Archiv dabei verschiedene Akteure und Institutionen einbinden wie zum Beispiel Gewerbeverein, Jugendparlament, Vereine, Schulvertretungen, Kirchengemeinden, Parteien und Ortschaftsräte. So wie im bisherigen Jahrbuch sollen auch künftig Beiträge zu verschieden städtischen Themen erscheinen. Das Archiv will mit Blick auf dieses Konzept die Unterstützung der Schulen bei Geschichtswettbewerben verstärken und Heimatforschern das Portal als Veröffentlichungsmedium anbieten.

Bezahlschranke ist noch unklar

Die Kosten für dieses Jahrbuch im digitalen Gewand sind nach Darstellung der Stadtverwaltung überschaubar. Mit der Erstellung und der Pflege des Onlineportals nehme das Archiv „im Grunde keine neue Aufgabe wahr“, heißt es in der Gemeinderatsvorlage. Das Projekt sei mit den vorhandenen personellen Ressourcen (1,25 Vollzeitstellen) umsetzbar. Für das Erstellen und das Betreiben des Onlineportals seien nach Angaben des Internetanbieters einmalig ein Betrag von 11 500 Euro und jährlich ein Beitrag von 1900 Euro fällig.

Ob die Stadt die digitale Variante künftig kostenfrei oder über eine Bezahlschranke zur Verfügung stellt, ist noch zu klären. Unabhängig davon aber steht fest: Künftig genügt ein Klick, um im neuen Jahrbuch zu schmökern.