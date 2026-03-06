Schopfheimer in Bundesliga: „Da fliegen schon mal die Krücken“

Marvin Harscher (16) spielt als Torhüter für Anpfiff Hoffenheim in der Deutschen Amputierten-Fußball-Bundesliga (DAFL) – und will zur WM nach Costa Rica.
Im Flutlicht auf dem Rasen der Allianz Arena stehen – und das vor 70 000 Menschen: Was für viele junge Fußballer ein Traum ist, hat Marvin Harscher schon einmal genossen. Der 16 Jahre alte Schopfheimer stand jüngst beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim im Rampenlicht – und zwar als einer von drei jungen Spielern der Deutschen-Amputierten-Fußball-Bundesliga (DAFL).