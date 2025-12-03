Schopfheimer Geschäftswelt: Der letzte Schuhmacher wechselt in den Ruhestand

Lederwaren Enz in Schopfheim schließt nach 66 Jahren zum 31. Dezember. Orthopädie-Schuhmacher Dieter Enz wechselt in den Ruhestand. Sein Handwerk wird rar.
Von weither sichtbar sind die auffälligen Rabattschilder zum „totalen Räumungsverkauf“, und im Innern des Ladengeschäfts merkt man, wie es in den Regalen immer leerer wird. Die letzten Trolleys, Handtaschen, Rucksäcke, Geldbeutel und mehr gehen in diesen Wochen über die Ladentheke von Lederwaren Enz. Das Traditionsgeschäft in der Hauptstraße schließt nach 66 Jahren zum 31. Dezember. Denn Dieter Enz wechselt in den wohlverdienten Ruhestand. Und damit hört der letzte Schuhmacher in Schopfheim und Umgebung auf.