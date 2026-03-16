Schopfheimer Freibad: Nachfolge für Schwimmbad-Chef Wüst ist gefunden

Schwimmbadchef Wüst nahm im Zug des Naturbad-Streits den Hut, der Kiosk braucht einen neuen Pächter: Auch nach dem Bürgerentscheid gibt es im Schopfheimer Bad einige Baustellen.

Trotz etlicher offener Flanken und Fragen gibt es für die kommende Schwimmbad-Saison grünes Licht: „Das Team arbeitet bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die neue Saison. Aktueller Stand ist, dass das Bad Mitte Mai öffnen kann“, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit – und zwar mit vollbesetztem Schwimmbad-Team.

Neue Schwimmbadleitung Heißt: Eine Nachfolge für Schwimmbadchef Matthias Wüst ist offenbar gefunden. Vorgestellt werden soll die neue Schwimmbadleitung im April – gemeinsam mit dem weiteren Team, in dem es dem Vernehmen nach ebenfalls Änderungen gibt. Die für den geordneten Betrieb wichtige Info für den Moment: „Das Kernteam ist komplett.“

Unsere Empfehlung für Sie Mitten in Naturbad-Debatte Schopfheims Freibadleiter Matthias Wüst wechselt nach Schönau Badbetriebsleiter Matthias Wüst verlässt nach 26 Jahren die Stadt Schopfheim. Dies bestätigt Bürgermeister Dirk Harscher.

Wüst war 26 Jahre lang im Einsatz und für die Schopfheimer Schwimmbad-Gänger schlichtweg das Gesicht „ihres“ Freibads. Ende der letztjährigen Saison allerdings, mitten in der hitzigen Naturbad-Debatte, wurde bekannt, dass er in Schopfheim gekündigt hat und als Betriebsleiter ins Schönauer Schwimmbad wechselt. Über einen Zusammenhang mit der Naturbad-Debatte wurde spekuliert – Wüst allerdings bestätigte diesen nicht und verwies auf persönliche Gründe.

Schwimmbad-Kiosk

Auch beim Schwimmbad-Kiosk ist die Stadt derzeit auf der Suche nach einer neuen Lösung: Der bisherige Pächter Tesfaldet „Tessy“ Reda hat den Betrieb nach fünf Jahren Ende der vergangenen Saison abgegeben, um sich voll auf sein neues Projekt zu konzentrieren: Das im Dezember nach großangelegter Sanierung neu eröffnete Parkcafé, das vom ersten Tag an brummt und den vollen Einsatz seines Besitzers fordert.