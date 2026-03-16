Schopfheimer Freibad: Nachfolge für Schwimmbad-Chef Wüst ist gefunden

Schwimmbadchef Wüst nahm im Zug des Naturbad-Streits den Hut, der Kiosk braucht einen neuen Pächter: Auch nach dem Bürgerentscheid gibt es im Schopfheimer Bad einige Baustellen.
Trotz etlicher offener Flanken und Fragen gibt es für die kommende Schwimmbad-Saison grünes Licht: „Das Team arbeitet bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die neue Saison. Aktueller Stand ist, dass das Bad Mitte Mai öffnen kann“, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit – und zwar mit vollbesetztem Schwimmbad-Team.