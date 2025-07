Schopfheimer Einzelhandel: Autos und Parkplätze sollen den Weg aus der Krise spuren

1 Der Schopfheimer Einzelhandel hat seine Probleme. Schuld ist in den Augen des Gewerbevereins vor allem das wegen Baustellen zeitweise etwa schwierige Durch- beziehungsweise Hineinkommen in die Stadt. Foto: Anja Bertsch Gewerbeverein und „Schopfheim aktiv nehmen“ kritisch Stellung zu den Stadtentwicklungskonzepten. Wichtiger Punkt dabei: der Verkehr.







Link kopiert



In seiner Stellungnahme zeigt sich der Gewerbeverein besorgt darüber, dass einige der in den Konzepten skizzierten Maßnahmen „die Überlebensfähigkeit insbesondere der innerstädtischen Händler gefährden“. Insbesondere vermisse man „die klare Aussage, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt per motorisiertem Individualverkehr (MIV) „nicht nur nicht gefährdet wird, sondern nicht mehr weiter erschwert wird“. Konkret wendet sich der Gewerbeverein gegen die Reduzierung von Stellplätzen auf dem Marktplatz und entlang der Hauptstraße sowie gegen „Möblierungsmaßnahmen, die Fußgänger behindern.“