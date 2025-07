Schopfheim: Wenn ein Skelett Blumen überreicht

1 Matthias Knöcklein bei der Arbeit in der Unterführung des Schopfheimer Bahnhofs. Foto: Christoph Schennen Zehn Graffiti-Künstler aus Deutschland und der Schweiz haben Wände am Bahnhof in Schopfheim neu gestaltet. In der Unterführung überreicht ein Skelett nun Blumen.







Link kopiert



Die Unterführung am Bahnhof ist ein Ort, den Pendler und Reisende rasch und ohne Blick für die Umgebung rasch durchlaufen, um den Zug noch rechtzeitig zu erreichen. Wenn aber die Wände künstlerisch gestaltet sind, kann es sich lohnen, für kurze Zeit stehen zu bleiben und diese zu betrachten. Zehn Graffiti-Künstler haben am Freitag und Samstag in der Unterführung und den Auf- und Abgängen neue Bilder auf die Wände gesprüht. Der Schopfheimer Graffiti-Künstler Matthias Knöcklein (Menni 96) hatte einige seiner Sprayer-Freunde für diese Aufgabe zusammengetrommelt.