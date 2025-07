1 Schopfheims Wirte sind für die Live-Night gerüstet (von links): Jörg Buchleither, Dino Baldassarre, Sabine Rehm, Tessy Reda, Hans Glöggler und Sebastian Reif. Foto: Wolfgang Grether Musik, tanzen und essen sind die Zutaten der Live-Night. Wer alle Lokale besucht hat, kann auch etwas gewinnen.







Link kopiert



Gute Musik, abtanzen und lecker essen – diese Verbindung wollen Schopfheims Wirte für die Live-Night am 2. August wieder herstellen. Die Veranstaltung ist im Sommer in Schopfheim nicht mehr wegzudenken. Eine konstante Besucherzahl von etwa 2000 Gästen zeige die Attraktivität dieser Idee, heißt es beim Pressegespräch. Eigentlich ist alles wie immer – und doch nicht so ganz.