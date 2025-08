Schopfheim tanzt: Live Night bringt die Stadt in Bewegung

1 7Sins sorgten im im Innenhof beim Adler für Stimmung. Foto: Gudrun Gehr Bei der Schopfheimer „Live Night“ herrschte am Samstagabend zwar keine „Druggete“ wie im Vorjahr. Dennoch konnten die Wirte mit dem Gästezuspruch zufrieden sein.







Sorgenvolle Blicke hatten die Veranstalter des Schopfheimer Live Night den ganzen Tag über bis zum frühen Abend in den grauverhangenen, verregneten Himmel über Schopfheim gerichtet: Inmitten der aktuellen Schlechtwetter-Periode hatten die Organisatoren für ihre Traditionsveranstaltung ausgerechnet den Tag erwischt, der sich für ein Open-Air-Ereignis am ungnädigsten zeigte – ein Schicksal, das sich „Schopfheim tanzt“ mit zahllosen weiteren Veranstaltungen in der Gegend an diesem Wochenende teilte. Indes: Rechtzeitig zum Veranstaltungsbeginn endete der Regen und die „Nacht der Nächte“ konnte pünktlich starten.