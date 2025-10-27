Schopfheim: Seniorin fällt Geldwechseltrick zum Opfer

1 Die Seniorin hat erst später bemerkt, dass sie bestohlen wurde (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller Eine Seniorin sucht nach Kleingeld, weil sie ein Mann darum gebeten hat. Dabei wird sie bestohlen, was sie erst später bemerkt. Die Polizei sucht Zeugen.







Eine 85-jährige Frau ist am Samstag um 10.50 Uhr Opfer eines Geldwechsel-Tricks geworden, teilt die Polizei mit. Unmittelbar nach dem Verlassen einer Bankfiliale wurde die Seniorin in der Adolf-Müller-Straße von einem Mann angesprochen, der nach einem 50 Cent Stück für einen Parkautomaten fragte. Die 85-Jährige suchte daraufhin in ihrer Geldbörse nach Kleingeld. Dabei hat der Mann ebenfalls in die Geldbörse gefasst und unbemerkt 100 Euro Scheingeld aus dieser entnommen, heißt es in der Polizeimitteilung.