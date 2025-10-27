Schopfheim: Seniorin fällt Geldwechseltrick zum Opfer

Eine Seniorin sucht nach Kleingeld, weil sie ein Mann darum gebeten hat. Dabei wird sie bestohlen, was sie erst später bemerkt. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine 85-jährige Frau ist am Samstag um 10.50 Uhr Opfer eines Geldwechsel-Tricks geworden, teilt die Polizei mit. Unmittelbar nach dem Verlassen einer Bankfiliale wurde die Seniorin in der Adolf-Müller-Straße von einem Mann angesprochen, der nach einem 50 Cent Stück für einen Parkautomaten fragte. Die 85-Jährige suchte daraufhin in ihrer Geldbörse nach Kleingeld. Dabei hat der Mann ebenfalls in die Geldbörse gefasst und unbemerkt 100 Euro Scheingeld aus dieser entnommen, heißt es in der Polizeimitteilung.