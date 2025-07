1 Beim Vorbeifahren hat ein Autofahrer den Seitenspiegel eines geparkten Mercedes beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Maximilian Müller Ein Autofahrer ist in Schopfheim einfach weitergefahren, nachdem er im Vorbeifahren den Seitenspiegel eines geparkten Mercedes beschädigt hat. Die Polizei sucht nun Zeugen.







Link kopiert



Ein Zeuge hat am Dienstag, 8. Juli, um 13.30 Uhr beobachtet, wie ein augenscheinlich roter VW Sharan bei der Baustelle in der Himmelreichstraße beim Vorbeifahren den linken Seitenspiegel eines am Straßenrand geparkten Mercedes Citan, beschädigt hat.