Schopfheim: Sattelzug gegen Hydrant

1 Ein Sattelzug hat in Schopfheim einen Hydranten beschädigt. Foto: Ein Sattelzug hat in Schopfheim eine Absperrung und einen Hydranten beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.







Link kopiert



Ein Sattelzug hat am Freitag, um 9.45 Uhr eine Absperrung sowie einen Hydranten beschädigt, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er am Kreisverkehr zur Adolf-Müller-Straße/Am Stadtgraben ein Absperrgitter sowie einen Hydranten touchierte, wodurch deutlich sichtbar Wasser austrat, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Am Sattelzug entstand kein Schaden, den am Fundament des Unterflurhydranten sowie am Absperrgitter schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.