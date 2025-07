Schopfheim: Rollerfahrer fährt Fußgängerin am Zebrastreifen an

Rollerfahrer fährt Fußgängerin am Zebrastreifen an

1 Ein Rollerfahrer verliert die Kontrolle und fährt eine Fußgängerin auf dem Zebrastreifen an. Foto: Ein 61-Jähriger kann seinen Roller nicht mehr stoppen und fährt eine Fußgängerin auf dem Zebrastreifen an. Beide stürzten und verletzten sich leicht.







In Richtung Innenstadt war am Donnerstag um 21 Uhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Roller auf der Hauptstraße unterwegs. Das Auto vor ihm bremste wegen einer Fußgängerin am Zebrastreifen. Dies bemerkte der Rollerfahrer zu spät, wich dem Auto aus, konnte den Roller trotz Vollbremsung nicht stoppen und fuhr die 62-jährige Fußgängerin an, wie die Polizei mitteilt. Frau und Rollerfahrer stürzten und verletzen sich leicht. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von rund 700 Euro, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.