Schopfheim: Pfarrer Ghiretti: Große Liebe für Menschen und Tiere

Mit dem Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Schopfheim begann die Woche der Diakonie. Im Rahmen des Gottesdiensts führte Dekanin Bärbel Schäfer den neuen Bezirksdiakoniepfarrer Luca Ghiretti ein. Der aus Italien stammende Ghiretti war vor wenigen Monaten auf die Pfarrstelle Flucht und Migration im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland berufen worden. Zusätzlich hat er einen Dienstauftrag in der Stadtteilarbeit von Weil-Friedlingen. Er könne, auch dank seiner Herkunft als Waldenser, in multikulturellen Zusammenhängen denken und habe eine Ader für Soziales.

Auf Menschen zugehen

„Geld macht nicht glücklich“, so die Aussage in der Eröffnungspredigt als Diakoniepfarrer. Eine – und das empfindet Ghiretti als seltsam – die meist von den Reichen zu hören sei. Wissenschaftlich seine Ausführung, nach der wohlhabende Menschen länger leben sollen.

Lesen Sie auch

Christlich seine Erinnerung an die Einladung Gottes an alle Menschen zum Traum der Schöpfung. Auf Menschen zugehen, das könne er, wie Ghiretti in seiner Predigt ausführte. Groß sei auch seine Liebe zu Tieren, vor allem zu den mittlerweile zwei Katzen in seinem Haushalt. Für sie habe er sogar auf Wohnungsangebote verzichtet, wenn Katzenwünsche zu wenig berücksichtigt worden seien.

Ein Fest zur Einführung

Der Einführungsgottesdienst war ein Fest, auch dank der in Schopfheim gut vernetzten Dekanin Bärbel Schäfer und des Chors „Resonance of Life“ mit Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon, der mit Begeisterung sang. Die Solistinnen Kerstin Klumb, Margret Bott und Margret Bolf sowie Solist Emmanuel Boateng verzauberten die Gäste. Gottfried Burger am Klavier war mehr als eine musikalische Ergänzung des Chorgesangs. Musikalische Chorfröhlichkeit steckte an. So gab es mehrfach Applaus während des Gottesdienst von Menschen, die sich von den Gospelklängen der Sängerinnen und Sänger inspirieren ließen und freudig mitklatschten. Bogon gelang es, die Fülle des Lebens in Musik zu fassen und berührte damit alle, die dabei sein durften.

Der Chor Resonance of Life sang beim Einführungsgottesdienst. Foto: Wolfgang Grether

Kirche und Diakonie

Für die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im Landkreis Lörrach, Karin Racke, sei Schopfheim ein gutes Pflaster, denn der Vorgänger Ghirettis als Diakoniepfarrer war mit Martin Schmitthenner der Schopfheimer Stadtpfarrer. Freudig, erwartungsvoll und voller Optimismus begrüßte Racke den neuen Stelleninhabers.

Gespannt auf sein Wirken

Den kleinen Sektempfang, ausgerichtet vom Diakonischen Werk im Landkreis Lörrach, nutzte Elke Doerries vom Freundeskreis Asyl Lörrach zur Begrüßung von Ghiretti.

Sie zeigte sich erfreut und gespannt auf sein Wirken, denn seine Arbeitsschwerpunkte seien dort zu finden, wo sich die Menschen vom Freundeskreis einbringen.