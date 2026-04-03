Schopfheim – Nordkap – Gibraltar: Zwei Schopfheimer Schüler planen Radtour der Superlative

Das Nordkap als nördlichste Spitze Europas, Gibraltar ganz im Süden, dazwischen 16 000 Kilometer und 135 000 Höhenmeter: Zwei junge Schopfheimer planen eine Radtour der Superlative.
Lewin Berning und Alwin Plietzsch, 18 und 20 Jahre alt, vibrieren förmlich, wenn sie von ihren Reiseplänen erzählen, und sie fiebern ihrem Abitur wohl noch mehr entgegen als viele Altersgenossen: Als Finale der Schullaufbahn, vor allem aber als Startschuss für ein Projekt, das sie auf zwei Rädern und mit reiner Muskelkraft an die Grenzen Europas und ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit bringen wird, das Gefühl absoluter Freiheit im Gepäck und Erfahrungen von unschätzbarem Wert fürs Leben inklusive: Die beiden wollen den nördlichsten und den südlichsten Punkt Europas in einer Rad-Rund-Tour verbinden, dabei etwa 16 000 Kilometer unter die Räder nehmen und inklusive Alpen- und Pyrenäen-Pässen geschätzt 135 000 Höhenmeter überwinden.