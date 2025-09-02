Schopfheim: Neue Leiterinnen haben bei der Stadt die Kommunikation im Fokus

Zwei neue Führungskräfte haben in der Stadtverwaltung Schopfheim ihre Arbeit aufgenommen: Carolin Salfner und Tanja Zimmermann.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem fachlichen Wissen bringen beide Leiterinnen wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der städtischen Angebote in ihren jeweiligen Bereichen ein, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Bürgermeister Dirk Harscher und Fachbereichsleiter Patrik Bender zeigten sich erfreut über die schnelle und erfolgreiche Besetzung der Positionen: „Es ist ein großer Gewinn für unsere Stadt, solch kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen für Schopfheim gewonnen zu haben.