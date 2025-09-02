Mehr Nutzen als das bisherige Schwimmbad in Schopfheim geht kaum, meint Leserin Christine Berner aus Schopfheim
Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Im Jahr 1953 haben Schopfheimerinnen und Schopfheimer beschlossen, ein Freibad zu bauen. Das Schwimmbad wurde so gut durchdacht, geschickt geplant und in einer Größe und einem Umfang gebaut, dass es auch heute unzähligen Menschen, unabhängig von Alter, Einkommen und von der Herkunft die Möglichkeit bietet, sich zu erholen, sich zu bewegen, Spaß zu haben und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Mehr Nutzen geht kaum.