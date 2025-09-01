Schopfheim: Luchs eingefangen und mit Sender ausgestattet

Einen wildlebenden Luchs hat ein Team von Wissenschaftlern der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) bei Schopfheim gefangen und mit Halsbandsender ausgestattet.
Anschließend ist das Tier zurück in den Wald entlassen worden. Ein Autofahrer hatte bei Todtmoos am Donnerstagmorgen eine einzigartige Beobachtung gemacht: Aus dem Auto heraus sah er ein luchsähnliches Tier neben einem erbeuteten Reh an der Straßenböschung. Es gelang ihm, die Wildkatze zu fotografieren. Der zuständige Jagdpächter leitete die Aufnahmen an das Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg weiter, die Wissenschaftler konnten bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Luchs handelt.