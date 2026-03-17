Schopfheim: Hitzige Debatte um Uehlins Druckerpresse

Da Vincis Mona Lisa und Uehlins Druckerpresse: Der Schopfheimer Gemeinderat schaffte es, beides zusammenzubringen. Anlass: Ein Bauprojekt im Stadtzentrum.
Fassaden fertig, Fenster sind drin, das Dach bald eingedeckt: Die neuen Uehlin-Häuser nehmen Kontur an, und damit rückt die Frage ins Zentrum, wie es im Inneren des Gebäudeensembles, und insbesondere im künftigen Gastrobetrieb im Erdgeschoss aussehen soll. Den Gemeinderat beschäftigte nun in einer lebhaften Debatte, ob hier wie geplant die Ausstellung einer Tischdruckmaschine an die historische Bedeutung des Orts erinnern soll, oder ob es auch eine Fototapete tut.