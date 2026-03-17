Schopfheim: Hitzige Debatte um Uehlins Druckerpresse

Da Vincis Mona Lisa und Uehlins Druckerpresse: Der Schopfheimer Gemeinderat schaffte es, beides zusammenzubringen. Anlass: Ein Bauprojekt im Stadtzentrum.

Fassaden fertig, Fenster sind drin, das Dach bald eingedeckt: Die neuen Uehlin-Häuser nehmen Kontur an, und damit rückt die Frage ins Zentrum, wie es im Inneren des Gebäudeensembles, und insbesondere im künftigen Gastrobetrieb im Erdgeschoss aussehen soll. Den Gemeinderat beschäftigte nun in einer lebhaften Debatte, ob hier wie geplant die Ausstellung einer Tischdruckmaschine an die historische Bedeutung des Orts erinnern soll, oder ob es auch eine Fototapete tut.

Ein Stück Stadtgeschichte Zur Vorgeschichte: Mit dem Abriss zuletzt rettungslos maroden alten Uehlin-Häuser verschwand vor genau zwei Jahren nicht nur ein stadtbildprägendes Gebäudeensemble, sondern auch ein Stück Stadtgeschichte: Hier hob Johann Georg Uehlin, Buchdrucker und Anhänger der badischen Revolution, im Jahr 1864 den „Statthalter“ aus der Taufe – erste Tageszeitung im Dreiländereck und Vorgänger des Markgräfler Tagblatts.

In der Diskussion um die Zukunft des Areals war früh klar, dass dieses historische Erbe in einer künftigen Bebauung gewürdigt werden soll – manifestiert in der Ausstellung einer historischen Tischdruckmaschine. Genau so wurde es im Kaufvertrag mit dem Investor 2021 „Atmos4“ denn auch festgelegt: Eine alte Druckmaschine des Uehlin-Verlags sollte in einem abgetrennten Raum im Untergeschoss aufgestellt und durch ein begehbares Glas im Fußboden des Gastroraums sichtbar gemacht werden.

Investor ändert die Pläne

Fünf Jahre später, auf der Zielgerade des Neubaus, hat der Investor nun andere Pläne: Im Keller sei es eigentlich zu eng – dafür solle das historische Stück nun (sogar) im Gast- beziehungsweise Verkaufsraums im Erdgeschoss aufgestellt werden, so der Vorschlag. Alternativ käme doch das Untergeschoss, nämlich der Vorraum zu den WC-Anlagen in Frage.

Ein rares Einzelstück

Ein Museumsstück in der Kaffeestube? Einspruch dagegen erhob Museumsleiter Dominik Baiker. Zumal Recherchen zwischenzeitlich ergeben hatten, dass die Stadt da eine echte Rarität in ihrem Besitz hat: das Einzelstück eines kleineren Maschinenbauers aus Leipzig, produziert um 1850 – „nicht nur technisch, sondern auch industrie- und mediengeschichtlich von besonderem Wert“, so das Urteil. Und weiter: „Daraus ergeben sich konservatorische und museologische Anforderungen, die zwingend einzuhalten wären.“

Kein angemessenes Umfeld

Ein Gastrobereich mitsamt Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Fett- und Aerosolbelastung sei da auf keinen Fall das richtige Klima. Zudem bestehe ein erhöhtes Risiko unbeabsichtigter Beschädigungen oder Vandalismus. Und schließlich gehe es auch um die „Würde und Kontextualisierung des Objekts“. Mit Blick darauf sei „eine Platzierung vor Sanitäranlagen oder in einem rein gastronomischen Umfeld“ doch in Frage zu stellen.

Maschine ins Museum?

Vorschlag der Verwaltung daher: Der neue Eigentümer soll statt der Maschine „mindestens drei illuminierte Informationstafeln, zum Beispiel als Raumteiler oder als Fotowandtapete“ aufstellen. Die Druckerpresse selbst könnte, so die Infos während der Sitzung, vielleicht einen adäquaten Platz im Museum finden – flankiert von Fotografien und Informationen.

„Stellen wir die Mona Lisa aus?!“

„Stellen wir hier die Mona Lisa aus?!“, machte Thomas Gsell (SPD) seinem völligen Unverständnis angesichts dieser Ausführungen Luft: „Diese Maschine war Jahrzehnte lang in Betrieb – und hat das doch tatsächlich überstanden“, fuhr er sarkastisch fort. Die Argumentation betreffs konservatorischer Anforderungen sei da doch „an den Haaren herbeigezogen“.

Und: Eine Präsentation an einem belebten Ort wie einem Café würdige das Objekt besser, als ihr aktuelles Dasein in irgendeinem abgeschlossenen Raum. Mehr ums Prinzip ging es bei einem weiteren Punkt: „Offenbar ist es Mode, dass man vertragliche Verpflichtungen einfach nicht mehr erfüllen muss“, so SPD-Mann Gsell mit Blick auf die ursprüngliche Vereinbarung, von der der Investor nun abweichen will.

„Haben uns geärgert“

„Es gab ein paar Punkte, die uns geärgert haben“, räumte denn auch der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz angesichts des Vorgehens des Investors ein. Er stellte jedoch zugleich in Frage, ob der Passus betreffs Präsentation der Maschine wirklich der entscheidende Bestandteil der Vereinbarung war: „Das war doch eher das Zückerli.“

Tatsächlich hätte die Maschine in einem Kellerraum unterm Glasboden wohl auch „nicht den Auftritt ihres Daseins gehabt.“ Auch beim aktuellen Vorschlag werde das kaum der Fall sein, so Schmitz weiter.

Das neue Uehlin-Haus nimmt Kontur an. Foto: Anja Bertsch

„Irgendwo ungeschützt in die Ecke verfrachtet, ohne weitere Informationen: Das ist nicht der Kontext, in dem die Maschine zur Geltung kommt“, flankierte Bürgermeister Dirk Harscher. Die historischen Bedeutung des Uehlin-Quartiers wiederum sei via Infotafeln besser darzustellen.

Objekt zur Geltung bringen

„Dass es nicht so kommt wie vertraglich vereinbart, war fast klar“, zeigte sich Thomas Kuri (CDU) ohne Illusionen – zeigte sich aber einverstanden mit dem Vorschlag der Stadt. „Damit kommt die Maschine immerhin an einen Ort, wo sie vielen Leuten zugänglich ist.“

Das nämlich ist im Moment tatsächlich nicht der Fall: Herrschte im Rat noch Rätselraten, wo das gute Stücke denn genau verwahrt ist, gibt eine Anfrage unserer Redaktion bei Museumsleiter Baiker Aufschluss: In einem Lager in der Kulturfabrik, und auch Eingeweihten nur nach einer Räumaktion zugänglich.

Auf Antrag der SPD wurde das Thema letztlich bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung vertagt.