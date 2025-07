Schopfheim: Fahrradfahrerin leicht verletzt

1 Eine Fahrradfahrerin hat sich wegen eines vorbeifahrenden Autos erschreckt und ist gestürzt (Symbolbild). Foto: Maximilian Müller Eine 39-Jährige ist mit ihrem Fahrrad auf der Hauptstraße gestürzt. Sie verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht nun Zeugen.







Am Dienstag ist es um 8.30 Uhr in der Hauptstraße zum Sturz einer 39-jährigen Fahrradfahrerin gekommen, die sich dabei leicht verletzte, teilt die Polizei mit. Die 39-Jährige soll die Hauptstraße in Richtung Schopfheim befahren haben als ein bislang unbekannter Autofahrer mutmaßlich zu wenig Abstand zu der Fahrradfahrerin gehalten haben soll. Dadurch habe sich die Frau erschreckt und sei gestürzt.