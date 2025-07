1 Die Feuerwehr ist wegen eines qualmenden Backofens alarmiert worden. Foto: Pixabay/Alexander Fox | PlaNet Fox Die Feuerwehr ist zu einem Brand alarmiert worden, wo gar keiner war. Stattdessen qualmte der Backofen des Elektroherds.







Link kopiert



Ein Brand an einem Elektroherd ist der Polizei am Donnerstag um 20.45 Uhr in der Hauptstraße gemeldet worden. Polizei und Feuerwehr rückten aus und konnten vor Ort aber keinen Brand feststellen, sondern lediglich einen qualmenden Backofen.