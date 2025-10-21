Schopfheim: Einbrecher auf dem Altig in Schopfheim

Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Schopfheim rund um den Altigweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges dem Kriminalkommissariat Lörrach mitzuteilen, unter Tel. 07621/1760 (zu den üblichen Bürozeiten). Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07761/934500 entgegen.