Schopfheim: Einbrecher auf dem Altig in Schopfheim
Auf dem Altig in Schopfheim ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Auf dem Altig in Schopfheim ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Ein Tresor und Wertgegenstände wurden gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In ein Einfamilienhaus am Altigweg in Schopfheim ist am Freitag zwischen 17 und 22 Uhr eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor mit Wertgegenständen gestohlen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht geklärt.

 

Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Schopfheim rund um den Altigweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges dem Kriminalkommissariat Lörrach mitzuteilen, unter Tel. 07621/1760 (zu den üblichen Bürozeiten). Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07761/934500 entgegen.

 