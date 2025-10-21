Schopfheim: Einbrecher auf dem Altig in Schopfheim

Auf dem Altig in Schopfheim ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Ein Tresor und Wertgegenstände wurden gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
In ein Einfamilienhaus am Altigweg in Schopfheim ist am Freitag zwischen 17 und 22 Uhr eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor mit Wertgegenständen gestohlen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht geklärt.