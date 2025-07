Grund zum Feiern für alle Freunde des Freien Radio Wiesental samt seinem Vorstandsteam mit Cornelia Blum, Ralf Bielawski, Ben Meech und Dieter Grabowski: Die Radiomacher haben sich ein ganz besonderes Geschenk zum 30. Geburtstag ausgedacht.

In der Planung ist für Samstag, 20. September, im Stadtpark Schopfheim eine große Open-Air Veranstaltung mit einer Bühne und mit Musik für alle Geschmacksrichtungen. Die Feier dauert nonstop von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Cornelia Blum ergänzt: „Gutes Wetter bei Petrus ist auch schon bestellt“.

Vom „Kanal Ratte“ zum Freien Radio Wiesental

Das Freie Radio Wiesental (FRW) blickt in diesem Jahr auf 30 Jahre engagierte Radiokultur im Herzen von Schopfheim zurück. Die Gründung erfolgte zunächst als ehrenamtliches Projekt durch eine Handvoll Redakteure als „Kanal Ratte“. Gesendet wurde damals rund vier Stunden täglich, es bedeutete zunächst einen kreativen Einstieg in die Rundfunkarbeit in den Räumen beim Jugendzentrum „Irrlicht“.

Im Lauf der Jahre wurden die Senderäume zu eng, man zog um die geräumige Wohnung in der Hauptstraße 82 in Schopfheim. Im Jahr 2013 erfolgte die Umbenennung in „Freies Radio Wiesental“, um die Unabhängigkeit, Meinungsfreiheit und lokale Verbundenheit noch stärker zu betonen. Zwischenzeitlich hat sich der kleine Radiosender zum stattlichen regionalen Sender mit insgesamt 25 Redakteuren gemausert. Gesendet wird durchgehend auf UKW 104,5 MHz (Kabel 89,35 MHz), am Internet-Radio und im Livestream-Kabel. Außer Klassik werden alle Musikrichtungen gesendet. Nach Mitteilung von Vorstand Ralf Bielawski wird rund um die Uhr gesendet, erreicht werden täglich bis zu 35 000 Zuhörer. Dank Online-Streaming sind die Programme auch im Ausland hörbar, verpasste Sendungen sind eine Woche lang in der Mediathek verfügbar. Einige darunter sogar als musikfreie Podcasts.

Großer Wert liegt auf Nachwuchsförderung

Der Sender ist stolz, seine Unabhängigkeit bewahrt zu haben. Als Freies Radio ist er landesweit einer von elf Sendern. Produziert werden Sendungen mit Musik sowie Unterhaltungs- und Gesundheitsthemen, auch in alemannischer Sprache. Zwei Mitarbeiterinnen sind für den Sender eigens im Social-Media-Bereich bei Facebook, Instagram und Tiktok tätig.

Eingeladen sind häufig Gäste, die Livemusik präsentieren oder sich einem Interview stellen. Der Sender legt großen Wert auf Nachwuchsförderung, teilweise produzieren Schulklassen mit Unterstützung des Teams eigene Programme. Auch Ferienprogramme sind Teil des Angebots. Zum Ausprobieren besteht ein „Versuchs-Angebot“ mit dem „offenen Sendeplatz OSP“, unter Anleitung eigene Sendungen zu gestalten. Vorständin Cornelia Blum meint: „Wir können uns sogar ein Sendeformat vorstellen, das als Talkrunde zur aktuellen kommunalpolitischen Situation gestaltet wird.“ Ein Redakteur wird hier noch gesucht. Kreative Köpfe sind jederzeit willkommen, so sei beispielsweise auch die Vorstellung von Kinder-Hörbüchern denkbar.

Auch nach 30 Jahren gibt es noch Wünsche beim FRW. Blum sagt: „Wünschenswert wäre es für uns, wenn wir von Seiten der Stadt bei Veranstaltungen intensiver angefragt werden.“ Sie ergänzt: „Wir haben durchaus die Möglichkeit, uns ,draußen’ mehr einzubringen, und sitzen nicht nur bei uns im Sendestudio herum“.

Gemeinsam wird im Stadtpark gefeiert

Das Team wird von mehreren Partnern bei der großen Geburtstagsfeier unterstützt. Blum sagt: „Wir überlegten: Was brauchen wir? Wir entschieden, verschiedene Vereine einzubeziehen, denen es nicht so gut geht.“ Ausgesucht hat man sich zum einen die beiden Fördervereine des Schwimmbads Schweigmatt und auch des Scala-Kinos, die beim Fest mitwirken. Der Förderverein Schwimmbad Schweigmatt wird mit einem Kaffee- und Kuchenstand bereitstehen, das Scala-Kino steuert Popcorn bei. Auch wird man im Kino gemeinsam speziell für den Vortag zur Feier, am 19. September, einen Film präsentieren, den man gemeinsam ausgesucht hat. Bei den Veranstaltern sind auch die Enninger dabei, die neben einem Grillstand noch einen Mittagstisch bieten. Die Baumsteller sind am Bierbrunnen anzutreffen, der FV Fahrnau offeriert Getränke, der SV Schopfheim hat alkoholfreie Cocktails im Angebot.

Das musikalische Angebot startet mit einem Blasmusikkonzert der Stadtmusik Zell im Wiesental und endet mit einem Auftritt der Band Utopia X-Rock. Zwischendurch gibt es Musik für alle Geschmäcker.

Ab 1. August ist der Programmablauf auf der Homepage des FRW (www.freies-radio-wiesental.de) aufgeführt.