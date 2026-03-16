„Schools for Gambia“: Rangendinger Verein besucht Kinder in Gambia und verteilt Spenden

Die Mitglieder des Vereins „Schools for Gambia“ mit Sitz in Rangendingen überzeugten sich persönlich, dass Spendengelder auch wirklich für Hilfe vor Ort sorgen.
„Schools for Gambia“ in Rangendingen ist ein kleiner Verein mit aktuell 85 Mitgliedern. Hauptaufgabe Vereins ist die Unterstützung von Schulkindern: Der Verein ermöglicht mit Hilfe von Spenden einen Schulbesuch, kauft Schuluniformen, finanziert Mittagessen und lässt Renovierungen an den Schulen ausführen. Das Vorstandsteam steht in ständigem Kontakt zu den verantwortlichen Schulleitern und Lehrern.