Die Spenden-Tour zugunsten des Bärenparks in Schapbach stößt auf große Resonanz.

Am ersten Juni-Wochenende hatte die Schonacher Bike Ranch, nach drei Jahren Corona-bedingter Pause, zum sechsten Mal zum Schonacher „Bike Pow Wow“ eingeladen. Die Bike Ranch öffnete dazu am Samstagvormittag bei großem Publikumsinteresse erneut ihre Türen.

Präsentiert wurden unter anderem die Neuheiten 2023 der Lieferanten. Da die Bike Ranch zugleich auch Testcenter für ihre Hersteller ist, bestand zudem die Möglichkeit, sich bei einer Probefahrt von den aktuellsten Innovationen zu überzeugen.

Am Nachmittag startete bei traumhaftem Sommerwetter der „Bear Ride“, eine Spenden-Tour zugunsten des alternativen Wolfs- und Bärenparks Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach, wo viele der großen Beutegreifer in einer besonderen Auffangstation leben.

Die nahezu 100 Teilnehmer der Tour, darunter die ehemalige Weltklasse-Biathletin Simone Hauswald und ihr Ehemann Steffen mit ihren Söhnen, Uli Brucker, der dreifache Deutsche Meister Cross Country und der ehemalige Zwölfstunden-Weltmeister Markus Ziegler arbeiteten sich auf verschlungenen Pfaden durch die abwechslungsreiche Gegend rund um Schonach und Schönwald.

Abwechslungsreiche Tour macht Teilnehmern viel Spaß

Die Tour führte von der Bike Ranch durch die Prisen und über die Hubertuskapelle zum Stöcklewaldturm. Weiter ging’s hinauf zur Escheck über Schönwald auf die Weißenbacher Höhe. Der Weg der Biker führte an der Skirollerstrecke vorbei zum Skistadion Wittenbach in Schonach. Natürlich hatte das Bike-Ranch-Team auch Teile des „Schonacher Trail Ride Districts“ in die rund 31 Kilometer lange Strecke mit rund 600 Höhenmetern eingebaut. Auf diesem Trail mit seinen vielen ausgefeilten technischen Elementen hatte die Truppe der Mountainbiker viel Spaß. Hinter dem Feld sorgte Mirjam Schnürle dafür, dass kein Teilnehmer verloren ging.

Nach gut zwei Stunden im Sattel ging es zurück zum Ausgangspunkt. Anschließend wurde im Festzelt bei der Bike Ranch bei Musik und Leckereien des Hotels Rebstock bis spät in die Nacht gefeiert.