Anlässlich der feierlichen Vertragsunterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen Plescop und Schonach sind am vergangenen Wochenende 20 Schonacherinnen und Schonacher in die Bretagne gereist.

Bürgermeister Loic Le Trionnaire (Plescop) und Bürgermeister Jörg Frey (Schonach) betonten ihre Freude und ihren Stolz über die gelungene Annäherung der beiden Gemeinden in den vergangenen Jahren.

Sie bekräftigten ihren Wunsch, die entstandenen Freundschaften weiter zu vertiefen und die Partnerschaft mit Leben zu füllen.

So sind regelmäßige wechselseitige Besuche und ein Praktikantenaustausch zwischen SchülerInnen beider Regionen fest eingeplant.

Auch streben beide Seiten einen Austausch zwischen den Vereinen der Gemeinden Plescop und Schonach an. Abseits des offiziellen Empfangs im Rathaus hatten die französischen Gastgeber ein umfangreiches Programm zusammengestellt. So gab es unter anderem einen Abend mit Picknick und Boules-Spielen. Auch besuchten alle gemeinsam die Eröffnung des neuen Plescoper Kulturzentrums „Poulpe“ und anschließend die Fete de la Musique, die in ganz Frankreich zur Sommersonnenwende gefeiert wird. Schließlich freuten sich alle, dank des heißen Wetters, über einen erfrischenden Strandbesuch am Atlantik.

Als sehr erlebnisreiches Wochenende mit viel Gastfreundschaft bezeichnete Jörg Frey die Reise in der jüngsten Gemeinderatssitzung und bedankte sich bei allen Teilnehmern.

Stammtisch am 2. Juli

Der „Freundeskreis Schonach-Plescop e.V.“ trifft sich regelmäßig, um den Austausch der Gemeinden weiter zu beleben und zu vertiefen. Interessierte sind willkommen. Nächster Stammtisch ist am Mittwoch, 2. Juli, ab 19.30 Uhr in der Strohmanufaktur Schonach.

Kurz-Infos zum Verein: Vorsitzender: Gerhard Kienzler; Mitglieder: rund 50; Zweck: Förderung und Pflege der deutsch-französischen Freundschaft, Austausch und Städtepartnerschaft