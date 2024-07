1 Verena Hahn und Bernd Kaltenbach von Wiha (hinten rechts) freuen sich zu sehen, wie die gespendeten Laptops in der Schonacher Dom-Clemente-Schule auf Begeisterung stoßen. Foto: Wiha

Gemeinderatsmitglied Bernd Kaltenbach hat die Spendeninititative angestoßen.









Die Wiha Werkzeuge GmbH setzt ihr Engagement für die lokale Gemeinschaft und die Förderung der Bildung fort. Das Unternehmen spendete unlängst neun Laptops an die Dom-Clemente-Schule in Schonach. Das teilt die Firma in einer Pressemitteilung mit.