Schonach Zweite Mallorca-Party ein Erfolg

Am Samstag ging es um 21 Uhr im Foyer los, anfangs mit überwiegend jungem Publikum. Der Eintritt war ab 18 Jahren. Und damit beim Besuch Minderjähriger alles in Ordnung ging, bot die Eventfabrik auf ihrer Homepage den "Muttizettel" an – die Erlaubnis zum Besuch der Veranstaltung, die von den Eltern unterschrieben werden musste. Gegen 22 Uhr aber dann kamen immer mehr Gäste, auch die älteren Besucher hatten sich nun auf den Weg gemacht, am Ende waren es wohl an die 300 Partygänger, die im Haus des Gastes feierten. Für die Musik sorgte einmal mehr DJ John-Pro alias Fausto de Matteis. Er sorgte mit der richtigen Mucke für Mallorca-Feeling: Songs der Venga-Boys, den Atzen, Shaggy oder Wolfgang Petry – alles halt, was am Ballermann auch so läuft.