Schonach Zwei besonders engagierte Prüfer

Die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens ist in vielen Vereinen nicht möglich, ohne den Einsatz ehrenamtlicher Helfer. Der Turnverein Schonach bedankte sich im Rahmen der jüngsten Verleihung in der Sporthalle bei zwei besonders engagierten Prüfern: Birgit Wissler und Helmut Schuler.

Schonach. Über 140 Teilnehmer haben in diesem Jahr erfolgreich das Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold abgelegt. Nicht ohne Stolz berichtete Vorsitzender Philipp Kuner, dass der TV Schonach bereits seit 15 Jahren unter den Top 5 der durch das Olympische Komitee registrierten Vereine zählt, was die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen betrifft. Kuner bedankte sich besonders bei Birgit Wissler und Helmut Schuler, auch die dieses Jahr fast jeden Dienstag bei gutem Wetter eine Leistungsprüfung zur Abnahme des Sportabzeichens durchführen konnten.

Für das nächste Jahr ändert sich der Termin, wie Birgit Wissler bei der Verleihung erläuterte: "Wir haben das bisher immer am Dienstag gemacht. Da wir aber selbst am Donnerstag Training haben, bietet es sich an, den Termin zu ändern. So haben wir nicht ganz so viele Stunden außerhalb der Reihe und können auch im Rahmen des Trainings das Abzeichen prüfen." Unter dem Applaus der TV-Mitglieder ergänzte Helmut Schuler: "Wenn jemand am Donnerstag nicht kann und mir Bescheid sagt, komme ich auch am Dienstag." Dieses Angebot zeigt das Engagement von Seiten der Prüfer, die auch um Nachwuchs und weitere Helfer warben: "Man kann eine Lizenz erwerben, um das Abzeichen prüfen zu dürfen, die Kosten trägt der Verein", motivierte Wissler die Mitglieder, sich als Prüfer einzubringen.