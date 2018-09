Schonach Zusammenalt trägte Früchte

Viel Eigenleistung angesagt

Da sei man auch auf offene Ohren gestoßen und bald stand die Finanzierung des Eigenanteils, Anträge beim Schützenbund für Zuschüsse wurden gestellt und auch diese sollten fließen.

Allen im Verein sei aber klar gewesen, dass es ohne viel, viel Eigenleistung nicht gehen würde. Im April diesen Jahres, nach den Ligen-Runden, habe man dann mit dem Umbau angefangen. Knapp 1000 Arbeitsstunden hatten die Mitglieder investiert.

"Es hat alles wunderbar funktioniert, der Verein hat einen wunderbaren Zusammenalt bewiesen", freute sich Börsig. Im Mai und Juni habe man so ziemlich jeden Tag an der Anlage gearbeitet, am Ende hatte man nicht nur den Schießstand installiert, sondern gleich die ganze Halle saniert.

Das Ergebnis sind nun zehn Top-Moderne Schießstände, zwei davon speziell für Pistolenschützen, die vollelektronisch überwacht werden. Börsig dankte nochmals ausgiebig all den Sponsoren und auch der Gemeinde und dem Gemeinderat, die dem Schützenverein ebenfalls hilfreich zur Seite standen.

Bürgermeister Jörg Frey gratulierte den Schützen im Namen der Gemeinde und der Sponsoren.

Man habe hier eine gute Investition in die Zukunft getätigt, es sei der richtige Schritt gewesen. Er zeigte sich sicher, dass die neue Anlage auch Motivation für den Nachwuchs sei und dankte den Mitgliedern für die eigenbrachte Arbeitsleistung. Nach den offiziellen Worten war Gelegenheit für Besucher und Sponsoren, die Anlage selber unter Fachkundiger Anleitung zu testen.

Den ersten großen Einsatz, so erzählte Peter Börsig, wird die Anlage während des Jedermann-Schießen in dieser Woche haben. Und auch an eine Stärkung für die Besucher dachten die Schützen: Es gab Gegrilltes und Salate.