Schonach Zeitreise durch das bäuerliche Leben

In dem im Jahr 2003 erbauten Laufstall zeigte Kienzler den Besuchern die "kleinen Feinheiten", beispielsweise habe er wegen der vereinfachten Fütterung so genannte Fresstische eingebaut – alles weitgehend in Eigenarbeit. "In einem früheren Leben war ich Zimmermann, das vereinfacht vieles", schmunzelte Michael Kienzler, während seine Frau Michaela dem jüngsten Besucherkind die Kaninchen zeigte und es in deren Fütterung einweihte. Er verzichte auf Schwemmmist und habe daher keine Gülle. "Die bringt zur Bodenverbesserung nichts, Festmist dagegen wird in Humus umgewandelt", informierte der Nebenerwerbslandwirt weiter.

Vorteile der Angusrinder in Mutterkuhhaltung seien die Fleischqualität, das leichte Abkalben und auch die Hornlosigkeit. Zudem seien die Kühe sehr sanftmütig – was man von der einen Limousin-Kuh im Stall nicht unbedingt behaupten könne. Diese Rasse sei zwar deutlich besser bemuskelt und bringe mehr Fleisch, sei aber eher "reizbar" und unruhig, manchmal sogar leicht aggressiv. Andererseits müsse man bei der Fütterung darauf achten, dass die Deutsch-Angus-Rinder nicht verfetten. Für die Tiere sei auch beim sommerlichen Weidegang der tägliche Kontakt wichtig. Daher mache auch Mutterkuhhaltung durchaus Arbeit, vor allem natürlich durch die Heuernte im Sommer und die Fütterung im Winter. Es sei schon schön, wenn man erlebe, wie seine Tiere angetrabt kämen, sobald sie seine Stimme hörten. "Sicher gehört auch viel Idealismus dazu, aber es ist eine schöne und selbstständige Arbeit", erklärte Kienzler die Vorzüge seiner kleinen Landwirtschaft im Nebenerwerb.

Nächster Termin 16. Mai

Die nächste Bauernhofbesichtigung beim Höflebauer in der Salzgasse 16 in Schonach findet am Mittwoch, 16. Mai, ab 17 Uhr statt. Anmeldung bis 12 Uhr bei der Tourist-Info Schonach (Treffpunkt).