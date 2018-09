Schonach Zehn neue Bauplätze in Sicht

Schonach. Damals, so führte Bürgermeister Frey aus, hatte man mit Bevölkerungsrückgang und abnehmender Bebauung im Dörflichen Bereich zu kämpfen. Die Zeiten haben sich geändert, aktuell kann die Gemeinde noch drei Bauplätze zur Verfügung stellen. "Wir sind noch nicht in Not, aber wir müssen dafür sorgen, dass Bauwillige in Schonach auch weiterhin Baugrund vorfinden", so Frey.

Vergabe der Planungen

Man habe sich intensiv darüber Gedanken gemacht, wo ein weiteres Baugebiet entstehen könnte und kam auf den Viertelberg. Die Umsetzung wird sich aber wohl durch die Vielzahl an Grundstücksinhaber als schwierig erweisen und lässt sich wohl nur durch ein Umlageverfahren nach dem Baugesetzbuch, wie seinerzeit im Baugebiet Ölberg erfolgreich angewandt, verwirklichen.