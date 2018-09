Schonach Zahlreiche Lokalmatadore geben im Pylonenparcours Gas

Axel Duffner am Start

Der startet selbst in der stark verbesserten Gruppe H mit einem rund 300 PS starken, getunten BMW M3 der in auffälligem Porsche GT3-Grün lackiert ist.

Mit Dennis Zeug (Freiamt) und den Brüdern Norbert und Hubert Langer (Marzell) sind weitere "Schwarzwaldbuben" zwischen den Pylonen unterwegs, die allesamt in getunten, leistungsstarken Opel Kadett C Klassikern sitzen. Vor allem Dennis Zeug hat in der laufenden Saison schon einige Gesamtsiege bei Slalomrennen herausgefahren und gehört zu den Topfavoriten. Der Freiamter Markus Spöri pilotiert einen kleinen, giftigen und allradgetriebenen Suzuki Swift mit immens Leistung. Damit könnte der erfahrene und schnelle Bergrennfahrer Spöri sogar auf dem Gesamtsiegerpodest landen.

Konkurrenz schläft nicht

Starke Konkurrenz bekommen die Schwarzwälder Slalomcracks unter anderem vom mehrfachen Deutschen Slalommeister Reinhard Nuber (Isny), der mit einem BMW 320 WTCC durch die Pylonen wedelt sowie dem Köschinger Audi Ingenieur Hans Martin Gass, der im 300 PS starken Audi A3 TFSI immer vorne mitmischt.

Renntaxis für Fans

Für Motorsportbegeistere, die einmal Rennfeeling pur und live erleben wollen, werden an beiden Tagen Renntaxis eingesetzt. Mit einem allradgetriebenen Mitsubishi Lancer Turbo und einem historischen und einem moderner Porsche 911 in Cup Rennversion mit immens Leistung werden die Gäste von namhaften Piloten durch den Pylonenparcour chauffiert – das dafür gezahlte Startgeld wird wieder einem sozialen Zweck in Schonach gespendet.

Zuschauerplätze sind an beiden Tagen entlang den Rennstrecken eingerichtet. Ein Streckensprecher wird das Geschehen beim "Tanz um die Pylonen" moderieren.

Für Bewirtung ist gesorgt

Ein reichhaltiges Speisen-, und Getränkeangebot sorgt für das leibliche Wohl. Der Start erfolgt an beiden Tagen ab 8.30 Uhr. Samstags bei der Langenwaldschanze an der Kreisstraße K 5157 zwischen Schonach und Schönwald, Sonntags auf der Landesstraße L 110 am Hinteren Ottoschwanden in Freiamt.

Aufgrund der Motorsportveranstaltung in Schonach wird die Kreisstraße K 5157 von Schonach nach Schönwald erneut gesperrt: Am Freitag, 21. September, von 18 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 22. September, von 5 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.