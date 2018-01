Schonach "Wir sind kuntergrau – dunkelbunt"

Zuvor hatte Oberturnwart Hansjörg Faller mit Helfern die Entwürfe der einzelnen Gruppen auf die von Elke Kern genähten Stoffbahnen projiziert und vorgezeichnet. Danach wurden sie von den rund 60 Vereinsmitgliedern aller Altersgruppen auf dem mit Folie ausgelegten Saalparkett ausgemalt.

"So viele neue Bühnenbilder, es sind diesmal zehn, hatten wir noch nie", verrät Oberturnwart Hansjörg Faller im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten und ergänzt erfreut: "Wir hatten auch noch nie so viele Helfer". Für diese gab es wie immer zwischendurch eine Stärkung. Diese lieferte erneut das Hotel "Schöne Aussicht" in Form von Spaghetti Bolognese.

Auch die Dekoration im Haus des Gastes wird wieder zum Motto der Abende passen. Dafür sorgt schon seit Jahren Ute Spath mit den Frauen von der Gymnastikgruppe Inge Steblaj.

Wie immer dürfen sich die Besucher auf ein Programm mit Akrobatik-, Turn-,Tanz- und Showeinlagen freuen, dass es wieder wahrlich in sich hat. Die verschiedenen Abteilungen, insbesondere die Tanzgruppen, bereiten sich schon seit Wochen auf ihre Auftritte vor.

Vor und nach dem Programm wird das Publikum vom eingespielten TV-Küchenteam mit kalten und warmen Speisen versorgt. Im Anschluss an die Darbietungen ist auch Gelegenheit, sich an der Bar im Foyer zu Verweilen und zu den Klängen von Alleinunterhalter „Andy“ das Tanzbein zu schwingen.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Turnvereins-Abende am Freitag, 26. Januar und Samstag, 27. Januar, startet am Samstag, 20. Januar, ab 10 Uhr bei der Schonacher Tourist-Info im Haus des Gastes. Einlass an den beiden Abenden ohne Platzreservierung ist um 18.30 Uhr. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

