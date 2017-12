Schonach Windlichter erhellen finstere Nacht

Petra Strobel las die Geschichte "Wie die Sonne in das Land Malon kam" nach einem Text von Christine Mühlberger im grünen Saal im Untergeschoss vor, während parallel dazu Bilder von Regina Schmidt und Gabriele Frison an die Wand projiziert wurden. Da die Sonne niemals über die Bergspitzen des Landes Malon stieg, war es dort immer stockfinstere Nacht. Die Malonen, so heißen die Einwohner, trugen daher immer Windlichter mit sich herum. Solche, von den Ministranten bunt beklebte Windlichter, erhielten auch die Besucher des "Lebendigen Adventskalenders", bevor das Fenster geöffnet wurde und gemeinsam zu den Gitarrenklängen von Franz Hör Weihnachtslieder gesungen wurden. Im Anschluss gab es für alle Weihnachtsgebäck, Punsch und Glühwein.