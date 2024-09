Schonach will härter vorgehen: Müllsünder sollen gemeldet werden

Die wilde Abfallentsorgung in der Natur nimmt zu. Das stinkt der Gemeindeverwaltung gewaltig. Sie will die Übeltäter finden.

Nach wie vor kämpft die Gemeinde Schonach mit Müll, der immer wieder in der freien Natur entsorgt wird. Es hat sich seit dem ersten Aufruf vor vier Wochen nicht viel getan, daher macht die Gemeindeverwaltung nun erneut auf das leidige Problem aufmerksam. Sie betont in einer Pressemitteilung mit Zeugenaufruf nochmals: „Wilde Müllablagerungen werden fortan intensiv identifiziert und zur Anzeige gebracht.“

„Mit großem Bedauern und wachsender Verärgerung“ stellt die Gemeinde fest, „dass die wilde Müllentsorgung im Wald, auf Wiesen, am Straßenrand oder an Containerstandorten im Dorf immer weiter zunimmt. Trotz klarer Regelungen zur Müllentsorgung im Landkreis, werden nach wie vor Abfälle unsachgemäß in der Natur entsorgt. Zudem kommt es immer wieder vor, dass Müll einfach vor den verschlossenen Toren des Recyclinghofs abgelegt wird, was ebenfalls strengstens verboten ist.“

Lesen Sie auch

Entsorgung zahlen Bürger

„Die korrekte Entsorgung jeder Art von Müll ist eindeutig geregelt“, betont die Verwaltung. „Die Entsorgungswege können entweder auf der Homepage des Landratsamts unter www.lrasbk.de oder in der Infobroschüre Abfall-ABC des Landratsamts nachgelesen werden. Diese Broschüre steht auch allen Bürgern im Rathaus zur Verfügung.“

Die Verwaltung weiter: „Die Beseitigung der wilden Müllablagerungen durch den Werkhof der Gemeinde verursacht jedes Mal erhebliche Mehrkosten, die letztlich von der gesamten Bürgerschaft getragen werden müssen. Darüber hinaus stellt das Ablagern von Müll in der Natur eine klare Ordnungswidrigkeit dar.“ Die Verwaltung und der Werkhof werden daher bei jeder wilden Müllablagerung prüfen, ob der Verantwortliche identifiziert und zur Anzeige gebracht werden kann.

Auch Kleider liegen weiterhin wild in der Natur. Foto: Gemeinde Schonach

In diesem Zusammenhang bittet die Verwaltung die Bürger um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter beitragen können. „Es ist inakzeptabel, dass unsere schöne, oft noch unberührte Natur durch rücksichtsloses Verhalten Einzelner verschandelt wird“, so Bürgermeister Jörg Frey. Er appelliert eindringlich an alle Bürger, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. „Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser schönes Ortsbild und unsere Natur frei von Müllablagerungen bleiben und auch für kommende Generationen erhalten werden. Wer Zeuge der willkürlichen Müllentsorgung wird, soll bitte Kontakt mit dem Bauamt unter 07722/9 64 81 35 oder bauamt@schonach.de aufnehmen.“

Appell des Bürgermeisters