Schonach Wie kommt das Kalb ins Klassenzimmer?

Mit der Popmusik und ihrer Entstehung und Geschichte befasste sich Seline Hettich. Sie zeigte beispielsweise auf, wie sich die Musik der Sklaven zum populären Blues entwickelte, bei dem der Gesang und die Musik immer wiedermenschliche Schicksale und Gefühle zum Ausdruck bringen und in den Vordergrund stellen.

Mit sehr speziellen Musikrichtungen beschäftigten sich Maria und Celina und irgendwie passend erschien auch, dass sich Maria als spanischstämmige Schülerin dem Reggae widmete – eine der bedeutendsten Stilrichtungen der afrokaribischen Musik, die ursprünglich aus Jamaika stammt und die ihren Ursprung in der religiösen Befreiungsbewegung des Rastafari-Kults hat. Wohl bekanntester Vertreter war der jung verstorbene Musiker Bob Marley. Einer noch jüngeren Entwicklung gab Celina Raum, dem Punk-Rock, der sich aus dem Protest der verarmten Jugend in den großen Städten Amerikas entwickelte. Zumeist betrachtet Punkmusik das Establishment kritisch und ruft zu einer destruktiven Haltung auf. Am Ende klärten die Mädchen und Gianluca darüber auf, wie sehr Musik Teil ihres Lebens sei.

Feta-Käse selbst produziert

Ebenfalls sehr einfallsreich präsentierten vier junge Männer aus der Landwirtschaft ihre Ergebnisse zum Thema "Von der Milchkuh zum Produkt", lautet ihr Arbeitstitel. Claudius Dold, Tobias Dorer, Adrian Kuner und Robin Schwer hatten dazu selbst einen Feta-Käse produziert und zur Präsentation sogar ein ganz junges Kalb mitgebracht. Sie sinnierten über Bio-, Heu- und konventionell erzeugte Milch, über Fleischerzeugung im Mutterkuhbetrieb, zeigten die wichtigsten Milchvieh-, Fleisch- und Rassen in Doppelnutzung auf. Sie machten deutlich, wie die jeweilige Futterzusammensetzung die Milch und die Milchmenge beeinflussen kann. Dabei bewiesen sie viel Wissen über die Haltungsarten und machten auf Anzeichen von Massentierhaltung aufmerksam – das müssten nämlich nicht die Höfe sein, die sich zu Tierfabriken entwickeln, sondern auch kleinere Betriebe betreffen, sobald sie zu viele Tiere für die Größe des Betriebs hielten. Dass es in solchen Betrieben häufig zu Misshandlungen der Tiere komme, stellten sie nicht in Abrede, doch "die absolute Mehrzahl der Bauern lieben ihre Tiere", bekannten sie. Sie sprachen offen über die Einkommenssituation der Betriebe vor allem im Schwarzwald, die oft bestimmt werde durch Zuschüsse.

Tief beeindruckt zeigten sich die Achtklässler und Schulleiterin Sabine Emde stellte zufrieden fest, dass dieses Jahr alle Präsentationen außergewöhnlich gut gewesen seien. Bezeichnend für die Qualität war eine Empfehlung, die an die Achtklässler weiter gegeben wurde: "Fangt frühzeitig an, am Ende fliegt die Zeit."