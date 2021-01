Schonach Wer hilft den Senioren?

"Es wird schrittweise geimpft: Zuerst müssen Menschen geschützt werden, die das höchste Risiko haben. Zur Gruppe mit der höchsten Priorisierung zählen vor allem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben", so Frei und Wörpel. Sie informieren darüber, dass Personen mit Anspruch auf die Schutzimpfung, selbstständig Termine direkt per Telefon über die 116 117 oder im Internet unter www.impfterminservice.de vereinbaren können. "Sicher sind auch Verwandte, Bekannte, Freunde und Nachbarn dabei behilflich", sind sich die Bürgermeister einig.

"Sollten es ältere Bürger situationsbedingt nicht schaffen, einen entsprechenden Impftermin zu vereinbaren und keine anderweitige Hilfe zur Verfügung haben, so stehen in solchen besonderen Ausnahmefällen die Gemeindeverwaltungen unterstützend zur Seite", geben die beiden Bürgermeister in einer Mitteilung bekannt. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Gemeinden selbst auch nicht schneller oder auf anderem Wege an einen Impftermin kommen.