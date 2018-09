Schonach Wenn Landtagsabgeordnete Glücksfee spielen

Wer der Gewinner des mit einem Elektromotor unterstützten Mountainbikes ist, war bei der Losziehung am Sonntagabend noch nicht klar. Doch auch viele andere Glücksritter gingen nicht mit leeren Händen aus. Denn neben dem Fahrrad stand noch eine breite Palette an weitere Preisen bereit. "Überall erfahren wir tolle Unterstützung", bedankte sich Festwirt Uwe Kammerer im Vorfeld der Losziehung bei einer ganzen Reihe an Sponsoren. Vor allem aus der Skigemeinde hatten Firmen und Geschäftsbetreiber mit Gewinnen zur Tombola beigetragen, aber auch aus den Nachbargemeinden bekam die Feuerwehr Unterstützung in Form von Tombolapreisen.

Bei der Ziehung der 31 Hauptpreise wirkte wie bereits im Vorjahr der aus Schonach stammende Landtagsabgeordnete Karl Rombach (CDU) als Glücksfee. Zuerst zog er die Preise eins bis drei, sodass eine gleiche Gewinnchance für jedes Los gewährleistet war.

Nur wenige Gewinner haben am Sonntag von ihrem Losglück Gebrauch gemacht. Doch das ist kein Problem: Hauptgewinne und viele andere Gewinne können am kommenden Samstag, 8. September, sowie am 15. September jeweils zwischen 10 und 12 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr abgeholt werden. Die Ergebnisse sind auf der Internetseite der Feuerwehr veröffentlicht.