Schonach Wenn der Wechselzur Chance wird

Dieser Beschluss, so die Vorgabe, sollte in den einzelnen Kommunen in den Gemeinderäten vorgelegt werden. Eine höhere Schlagkraft, bessere finanzielle Ausstattung sowie die Marke Hochschwarzwald nannte Jörg Frey als Vorteile. Während die Zahlen im Ferienland sich nicht nennenswert veränderten, verbuche die HTG steigende Zahlen, fügte Schonachs Bürgermeister hinzu. Es werde veränderte Servicezeiten geben und insgesamt können, auch ohne Entlassungen, das Personal reduziert werden. "Die Mitarbeiter des Ferienlands haben hervorragende Arbeit geleistet, aber es ist Zeit, neue Wege zu gehen", unterstrich er.