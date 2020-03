Schonach Weltcupfinale wegen zu wenig Schnees abgesagt

Coronavirus spielt ebenfalls Rolle

Natürlich floss auch das Thema Coronavirus in die Situationsanalyse ein, war aber nur eines von vielen Mosaiksteinchen bei der Entscheidungsfindung. Damit müssen die Schonacher zum siebten Mal in der 53-jährigen Historie der Schwarzwälder Top-Veranstaltung wetterbedingt die Segel streichen. "Die größte Enttäuschung bedeutet für mich immer eine Absage", hatte Schuster unlängst im Gespräch mit unserer Zeitung betont und durchaus noch optimistisch geklungen. Doch das Wetter machte ihm und seinen Helfern einen dicken Strich durch die Rechnung. Schon Ende vergangener Woche hatte Heidi Spitz, die Geschäftsführerin des Organisationskomitees, keinen Hehl daraus gemacht, "ein ungutes Bauchgefühl" zu haben, obwohl es zu diesem Zeitpunkt in Schonach noch leidlich winterlich aussah. Ihr Gefühl sollte sie nicht trügen. "Es tut mir leid für alle Sportler, Helfer und Fans, die sich auf ein tolles Skifest gefreut haben, aber die Absage war unumgänglich", erklärte Schuster. "Aufgrund der weiterhin zu warmen Temperaturen und der Wettervorhersagen ist auch keine Verbesserung in Sicht", ergänzte Bürgermeister Jörg Frey.