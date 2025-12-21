Schonach Weltcup Absage: Die Stimmen nach dem Aus für die 60. Auflage Anfang 2026

Nun ist es offiziell: Der Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach kann nicht stattfinden. Aber in 2027 könnte es dann wieder klappen.

Es ist angesichts der anhaltenden warmen Wintertemperaturen keine Überraschung mehr und nun offiziell: Das geplante Weltcup-Wochenende der Nordischen Kombination, der Schwarzwaldpokal, kann vom 2. bis 4. Januar 2026 nicht in Schonach stattfinden. Positiv ist aber, dass zumindest beim Deutschen Skiverband (DSV) der Weltcup in Schonach für 2027 im Kalender fest eingetragen ist. Völlig offen ist, wie generell die Zukunft der Nordischen Kombination aussieht, ob die Disziplin nach den Spielen in Italien 2026 olympisch bleibt.

Aufgrund der aktuellen Witterungslage war in Schonach weder Naturschnee in ausreichender Menge vorhanden, noch ließen die derzeit vorhergesagten Temperaturen in den kommenden Tagen eine maschinelle Beschneiung zu. Die frühlingshaften Wetterbedingungen der vergangenen drei Wochen hatten zudem den vorhandenen Schneevorrat nahezu vollständig aufgebraucht.

Nach intensiver und sorgfältiger Prüfung aller Möglichkeiten sind die Veranstalter gemeinsam mit den zuständigen Gremien zu dem Ergebnis gekommen, dass eine rechtzeitige sowie regelkonforme Präparierung der Wettkampfanlagen auf Basis der aktuellen Wetterprognosen nicht möglich ist.

Jörg Frey

Der Schonacher Bürgermeister bedauert diese Entscheidung sehr und erklärt: „Die Absage des Weltcups trifft uns alle – die Athletinnen und Athleten, die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie die gesamte Region. Schonach steht seit Jahrzehnten für Wintersport auf höchstem Niveau. Umso schmerzlicher ist es, dieses traditionsreiche Ereignis absagen zu müssen. Am Ende sitzt jedoch die Natur am längeren Hebel, und die Sicherheit sowie die Fairness der Wettkämpfe haben oberste Priorität.“

Manfred Kuner

Der Präsident des Skiverband Schwarzwald hatte sich ebenfalls sehr auf den Weltcup in Schonach gefreut: „Die Organisatoren haben zuletzt noch alles versucht. Der Schwarzwald-Pokal Anfang Januar wäre für die Zuschauer wieder sehr attraktiv geworden, denn es wäre ja vier Wochen vor den Olympischen Spielen ein weiterer Härte- und Leistungstest für die Nordisch Kombinierer geworden.“

Christian Herr

Auch der Vorsitzende des Skiclubs Schonach zeigt sich enttäuscht: „Wir haben bis zuletzt alles darangesetzt, den Schwarzwald-Pokal möglich zu machen. Die außergewöhnlichen Wetterbedingungen lassen uns jedoch keine andere Wahl. Mein großer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Partnern für ihr großes Engagement.“