Schonach Weltcup Absage: Die Stimmen nach dem Aus für die 60. Auflage Anfang 2026

Nun ist es offiziell: Der Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach kann nicht stattfinden. Aber in 2027 könnte es dann wieder klappen.
Es ist angesichts der anhaltenden warmen Wintertemperaturen keine Überraschung mehr und nun offiziell: Das geplante Weltcup-Wochenende der Nordischen Kombination, der Schwarzwaldpokal, kann vom 2. bis 4. Januar 2026 nicht in Schonach stattfinden. Positiv ist aber, dass zumindest beim Deutschen Skiverband (DSV) der Weltcup in Schonach für 2027 im Kalender fest eingetragen ist. Völlig offen ist, wie generell die Zukunft der Nordischen Kombination aussieht, ob die Disziplin nach den Spielen in Italien 2026 olympisch bleibt.